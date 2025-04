Ravezzani sul Milan: "Inspiegabile il rinvio di decisione strategica come il ds"

vedi letture

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha pubblicato questo pensiero su X in merito alla questione del nuovo direttore sportivo del Milan e al mancato arrivo di Fabio Paratici nel club rossonero: "Non posso credere che al Milan siano così sprovveduti da sorprendersi perché un dirigente squalificato non può operare. Sarebbe la fine. Ma resta inspiegabile il rinvio di decisione strategica come il ds (i nomi sono 2-3) cioè l’architetto della squadra, non un terzino Primavera".

In occasione dell'evento a San Siro del giornale Il Foglio è intervenuto anche il presidente del Milan Paolo Scaroni, il quale sul potenziale nuovo direttore sportivo ha dichiarato: "Certamente noi continuiamo a guardarci intorno perché vogliamo rafforzare il nostro team. Vogliamo rafforzare squadra ma anche chi le sta intorno. Nulla è stato deciso, stiamo facendo dei sondaggi per vedere quali sarebbero le persone più adatte per rinforzare la dirigenza. La decisione verrà presa nelle prossime settimane. Ma per il momento nessuna decisione è stata presa".