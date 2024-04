Ravezzani sulle scelte di Pioli: "Errori gravi. Dovrebbe spiegare qual è la coppia di centrocampisti titolari"

Flop Milan in Europa League. I rossoneri non riescono nell'impresa di rimontare la Roma all'Olimpico. I giallorossi, in vantaggio per 2-0 dopo venti minuti e nonostante l'inferiorità numerica per un'ora, vincono 2-1 e accedono alla semifinale. Altra prestazione horror dal punto di vista difensivo per il Diavolo che ora chiude, virtualmente, la sua stagione. Grande delusione per il Milan. Sul proprio profilo X al termine della gara è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. La sua disamina sulle scelte di Pioli.

Le parole di Fabrizio Ravezzani: "Pioli dovrebbe spiegare qual è la coppia di centrocampisti centrali titolari. Si sono alternati Rejinders, Loftus, Bennacer, Adli, Musah, perfino Calabria. Che confusione. Poi in 11 contro 10 il Milan aveva bisogno subito di Chukwu. Jovic ha solo intasato l’area. Errori gravi".