Razzismo, oggi la Procura interroga Acerbi e Juan Jesus. Decisione a inizio settimana

Continua a tenere banco in questa pausa nazionali, l'ultima della stagione, il caso di razzismo che si è scatenato a margine della gara tra Inter e Napoli di domenica scorsa. Dopo aver accettato in un primo momento le scuse di Francesco Acerbi, il difensore del Napoli Juan Jesus è uscito allo scoperto in seguito alle frasi del nerazzurro, all'indomani della sfida, che negava di aver rivolto espressioni razziste. Nello specifico il brasiliano ha accusato Acerbi di avergli dato del "negro" e in tutta risposta Acerbi si sarebbe giustificato che per lui un'espressione del genere equivale a un insulto come un altro.

Oggi potrebbe essere un giorno chiave nella vicenda. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il procuratore federale Giuseppe Chinè interrogherà i protagonisti della vicenda, Acerbi e Juan Jesus. Dopo aver raccolto le deposizioni, la Procura trasmetterà quanto ascoltato al Giudice Sportivo che avrà il compito di prendere una decisione definitiva: questa è attesa per lunedì o martedì. Acerbi non solo rischia 10 giornate di squalifica, come da regolamento, ma anche di non essere confermato dall'Inter e di rimanere fuori dalle convocazioni in Nazionale per gli Europei.