Real Madrid, Ancelotti chiude il mercato di gennaio: "Non cambieremo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Girona, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha allontanato la possibilità che il club merengue possa fare acquisti a gennaio: “Non stiamo pensando al mercato invernale, non siamo interessati. Questa è la rosa e tale rimarrà fino alla fine della stagione, non cambieremo in corsa”, ha assicurato l’allenatore italiano.