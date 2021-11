Real Madrid, guai per Benzema: condannato a un anno di carcere con condizionale

Karim Benzema, data la sentenza del Tribunale penale di Versailles, è stato condannato a un anno di carcere con la condizionale per il caso "sextape". L'attaccante del Real Madrid e della nazionale francese è stato riconosciuto colpevole di complicità nel tentativo di ricatto dell'ex compagno di squadra Mathieu Valbuena, finito nei guai per un video hard risalente a qualche anno fa. Inoltre, Benzema dovrà pagare la somma di euro 75.000. Il giocatore non ha partecipato al processo e non era presente quando è stata letta la sentenza in quanto la sua squadra stasera è impegnata in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol.