Real Madrid, l'appello di Lunin per la sua Ucraina: "Servono cibo in scatola, bende e farmaci"

© foto di J.M.Colomo

ndrey Lunin, portiere ucraino del Real Madrid, ha utilizzato i suoi canali social per chiedere un aiuto concreto al popolo spagnolo, indicando un luogo di raccolta di alimenti e medicinali da portare poi in Ucraina: "Cari spagnoli e gente che vuole aiutare l'Ucraina in questi momenti difficili. Nella Calle Mendez Alvaro, 8, Ucramarket, dalle 11 alle 17, c'è bisogno di: cibo in scatola, cotone, bendaggi, farmaci emostatici, antidolorifici. Vestitti: calzini caldi. Grazie per la collaborazione".