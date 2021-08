Real Madrid-Milan amichevole per la 17esima volta: i precedenti

Real Madrid e Milan si sfideranno oggi per la 17esima volta in amichevole: nei precedenti si contano 8 vittorie degli spagnoli, 6 dei rossoneri con 2 pareggi. Gli ultimi quattro incroci sono stati tutti in partite non ufficiali e hanno visto le Merengues vincere per tre volte, di cui una ai rigori, contro gli italiani.

1949 (Amichevole) | Milan-Real Madrid 0-1

1959 (Trofeo Cadice) | Milan-Real Madrid 3-6

1970 (Trofeo Cadice) | Milan-Real Madrid 6-7 dcr

1979 (Trofeo Bernabeu) | Milan-Real Madrid 0-2

1983 (Amichevole) | Milan-Real Madrid 3-1

1988 (Amichevole) | Milan-Real Madrid 2-1

1988 (Memorial Bernabeu) | Milan-Real Madrid 3-0

1990 (Amichevole) | Milan-Real Madrid 1-2

1990 (Memorial Bernabeu) | Milan-Real Madrid 3-1

1993 (Trofeo Berlusconi) | Milan-Real Madrid 3-2

1999 (Trofeo Bernabeu) | Milan-Real Madrid 2-4

2000 (Trofeo Centenario) | Milan-Real Madrid 1-5

2012 (World Challenge) | Milan-Real Madrid 1-5

2014 (Amichevole) | Real Madrid-Milan 2-4

2015 (Amichevole) | Real Madrid-Milan 10-9 dcr

2018 (Amichevole) | Real Madrid-Milan 3-1