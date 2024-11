Real Madrid-Milan: precedenti che non sorridono ai rossoneri

vedi letture

Martedì sera alle ore 21 il Milan di Fonseca sarà di scena al Bernabeu contro il Real Madrid dell’ex Carletto Ancelotti. Una gara quasi proibitiva per i rossoneri, che però dovranno cercare di evitare brutte figure sia per il morale che per la classifica.

I precedenti giocati in Spagna dal Milan sul campo del Real Madrid sono 8, con il bilancio in netto favore degli spagnoli: 6 vittorie dei blancos, un pareggio e un solo successo rossonero. Anche il conto dei goal segnati vede il Real Madrid avanti: 22 contro 9.

L’unico successo del Milan in terra spagnola è datato 21 ottobre 2009. Il Milan di Leonardo vinse 3 a 2 al termine di una gara spettacolare. Vantaggio spagnolo con Raul nella prima frazione, reazione rossonera firmata da Pirlo e Pato nel giro di quattro minuti (62’ e 66’) e pareggio di Drenthe a un quarto d’ora dalla fine. Quando il match sembrava bloccato sul 2-2 Seedorf si inventa una palla per Pato che fa esplodere il settore ospiti.

Il 5 aprile 1989, semifinale d’andata di Coppa Campioni, il Milan al Bernabeu disputò forse una delle partite più belle dell’era Sacchi. Hugo Sanchez portò in vantaggio gli spagnoli, ma Van Basten con uno spettacolare colpo di testa e con la complicità del portiere Buyo firmò il goal del pareggio. Il ritorno a San Siro, fu “la notte perfetta” dei rossoneri, che umiliarono con un netto 5 a 0 gli spagnoli.

L’ultimo match fra le due squadre risale al 19 ottobre 2010 quando il Real Madrid vinse con un netto 2 a 0 firmato dai goal di Cristiano Ronaldo e Ozil nel giro di un minuto (13’ e 14’).

Valentino Cesarini