Real-Madrid-Milan, sfida senza tempo: 31 confronti totali e tanto equilibrio

Non sarà una sfida qualunque quella di questo pomeriggio a Klagefurt. Real Madrid e Milan si confronteranno, infatti, per la 31esima volta in totale tra competizioni ufficiali e amichevoli: sono 13 vittorie per gli spagnoli, 12 per i rossoneri con 6 pareggi; nelle partite ufficiali sono 5 le vittorie dei Blancos, 6 degli italiani e 4 pareggi.

1949 (Amichevole) | Milan-Real Madrid 0-1

1955/1956 (Coppa dei Campioni) | Real Madrid-Milan 4-2

1955/1956 (Coppa dei Campioni) | Milan-Real Madrid 2-1

1957/1958 (Coppa dei Campioni) | Real Madrid-Milan 3-2 dts

1959 (Trofeo Cadice) | Milan-Real Madrid 3-6

1963/1964 (Coppa dei Campioni) | Real Madrid-Milan 4-1

1963/1964 (Coppa dei Campioni) | Milan-Real Madrid 2-0

1970 (Trofeo Cadice) | Milan-Real Madrid 6-7 dcr

1979 (Trofeo Bernabeu) | Milan-Real Madrid 0-2

1983 (Amichevole) | Milan-Real Madrid 3-1

1988 (Amichevole) | Milan-Real Madrid 2-1

1988 (Memorial Bernabeu) | Milan-Real Madrid 3-0

1988/1989 (Coppa dei Campioni) | Real Madrid-Milan 1-1

1988/1989 (Coppa dei Campioni) | Milan-Real Madrid 5-0

1989/1990 (Coppa dei Campioni) | Milan-Real Madrid 2-0

1989/1990 (Coppa dei Campioni) | Real Madrid-Milan 1-0

1990 (Amichevole) | Milan-Real Madrid 1-2

1990 (Memorial Bernabeu) | Milan-Real Madrid 3-1

1993 (Trofeo Berlusconi) | Milan-Real Madrid 3-2

1999 (Trofeo Bernabeu) | Milan-Real Madrid 2-4

2000 (Trofeo Centenario) | Milan-Real Madrid 1-5

2002/2003 (Champions League) | Milan-Real Madrid 1-0

2002/2003 (Champions League) | Real Madrid-Milan 3-1

2009/2010 (Champions League) | Real Madrid-Milan 2-3

2009/2010 (Champions League) | Milan-Real Madrid 1-1

2010/2011 (Champions League) | Real Madrid-Milan 2-0

2010/2011 (Champions League) | Milan-Real Madrid 2-2

2012 (World Challenge) | Milan-Real Madrid 1-5

2014 (Amichevole) | Real Madrid-Milan 2-4

2015 (Amichevole) | Real Madrid-Milan 10-9 dcr

2018 (Amichevole) | Real Madrid-Milan 3-1