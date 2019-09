Rebic a MTV: "Ho iniziato a giocare a calcio in prima elementare, fu un'esperienza grandiosa"

Ante Rebic è stato intervistato da Milan Tv. Il croato ha raccontato i suoi primi passi nel mondo del calcio: “Ho iniziato a giocare a 7 anni nel Vinjani, il mio primo club. Come ogni altro ragazzo, ho sempre voluto giocare a calcio”

Chi mi ha spinto a giocare a calcio? “Quando ero in prima elementare, il mio amico Ivan mi ha invitato a giocare al Vinjani. Ho accettato e sono andato al primo allenamento della mia vita. È stata una grande esperienza per me. Mi ricordo quel primo allenamento, abbiamo giocato diverse partitelle sia 11 contro 11 che 15 contro 15, perché eravamo tanti.