Rebic, buon rientro con il Verona: buoni spunti e passaggi chiave interessanti per i compagni

Concentrandoci sulle prestazioni dei giocatori rossoneri impegnati nell'ultima giornata di campionato contro il Verona si evidenzia un buon rientro per Ante Rebic. Il croato gradualmente sta mettendo minuti nelle gambe dopo il lungo stop per l'infortunio al braccio e tornerà a pieno regime dopo la sosta. Come sottolineato dal sito della lega di Serie A, Rebic, contro il Verona, è stato il giocatore che ha effettuato più passaggi chiave (2) tra i 22 in campo.