Compie oggi 29 anni Ante Rebic, attaccante in forza al Milan dal 2019-2020, quando arrivò dall'Eintrach Francoforte nell'ambito dello scambio con André Silva; il croato in rossonero ha collezionato 94 presenze (per una media di 53 minuti a gara) segnando 28 gol e servendo 15 assist.