Rebic, contro la Salernitana è arrivata la quarta rete da fuori area in Serie A

Con il destro secco di ieri sera dai 25 metri, riporta Opta, Ante Rebić ha segnato la quarta rete in carriera da fuori area, su 26 totali, in Serie A, tornando al gol dopo cinque mesi (Juventus-Milan 1-1). L'ultimo gol dalla distanza dell'attaccante croato in campionato risaliva al match del maggio 2021, nella vittoria per 3-0 sul campo della Juventus.