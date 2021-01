Rebic, due gol alla Juve la scorsa stagione. Ci sono riusciti solo altri tre

Ante Rebic ha realizzato due reti contro la Juventus nella scorsa stagione, la prima nell'andata della semifinale di Coppa Italia, la seconda nel match di San Siro dello scorso 7 luglio. In tutto il 2019/20, solo tre giocatori sono riusciti ad eguagliare (o superare) il croato: Miranchuk, Caputo e Perotti. Il russo ha segnato due reti con la maglia della Lokomotiv Mosca, mentre Caputo è andato in gol sia all'andata che al ritorno in campionato. Meglio di tutti ha fatto Perotti che ha realizzato tre centri ai bianconeri, due dei quali nell'ultima di campionato.