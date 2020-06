Rebic, è il croato che ha segnato più gol in una stagione con il Milan: superati Boban e Kalinic

Il gol di Ante Rebic contro la Roma certifica il magic moment del croato nel 2020. L'attaccante rossonero, autore di 8 gol in questa stagione in Serie A, ha ottenuto un'importante risultato; con i gol al Lecce e alla Roma, infatti, Rebic è diventato il giocatore di nazionalità croata a segnare più gol in una singola stagione con la maglia rossonera. Superati, in questo caso, Boban e Kalinic entrambi fermi a quota 6. A riportarlo è Opta.