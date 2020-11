Rebic e l'Europa League: un solo gol quando era all'Eintracht

Ante Rebic non è mai stato un bomber di razza, ma negli ultimi anni ha trovato con regolarità la via della rete. E' stato il capocannoniere del Milan nella scorsa stagione, ma in quella attuale, causa squalifica e infortunio, è rimasto ancora a zero. Domani arriverà l'Europa League, competizione dove il croato ha realizzato un solo gol in carriera con la maglia dell'Eintracht. Il Milan si affida al classe '93, nella speranza che si possa sbloccare proprio contro il Lille.