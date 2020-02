Rebic, i numeri delle ultime 6 presenze a confronto con quelli delle prime 8 apparizioni

Il 2020 di Rebic è stato decisamente diverso rispetto alla sua prima parte di stagione con la maglia rossonera. A confermare questa impressione arrivano i dati di Whoscored che parlano di un giocatore completamente diverso. Le prime 8 apparizioni del croato in maglia rossonera, infatti, dicono di un giocatore che in 180 minuti totali ha effettuato solo tre tiri e zero gol. Nelle ultime 6, invece, in 429 minuti giocati Rebic ha effettuato 17 tiri e 6 reti. Un rendimento completamente opposto.