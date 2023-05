Rebic in difficoltà, Pioli spiega: "Ha avuto una stagione meno felice della precedente. Può succedere"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Un apporto, soprattutto in termini di gol, molto al di sotto delle aspettative generali: quella di Ante Rebic non è stata sicuramente una stagione positiva. Mister Pioli ne parla così in conferenza.

Cos'è successo a Rebic quest'anno? "Ha avuto una stagione meno felice di quella precedente. Nel calcio può succedere".