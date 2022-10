Rebic ritrova il Verona, in rossonero non ha mai segnato agli scaligeri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ante Rebic domani sera ritroverà il Verona da avversario. L'attaccante croato, che nel 2016 militò per sei mesi in gialloblu, da giocatore del Milan ha affrontato per cinque volte gli scaligeri, ottenendo tre vittorie e due pareggi. Rebic, tuttavia, in cinque gare complessive non ha mai segnato un gol alla sua ex squadra né servito un assist ai propri compagni.