Rebic, se dovesse saltare il derby l'obiettivo è tornare in campo contro Celtic o Roma

Sembrano affievolirsi sempre di più le speranze di vedere in campo Ante Rebic sabato nel derby contro l'Inter. Se non dovesse recuperare per la stracittadina milanese, l'obiettivo dell'attaccante croato è di tornare a disposizione di Pioli per la trasferta di Europa League contro il Celtic oppure per la successiva sfida casalinga di campionato contro la Roma. Lo riferisce questa mattina Tuttosport.