Record e il tesoretto dello Sporting con i soldi di Leao: "30.5 mln alla porta"

Secondo il parere del tribunale arbitrale sportivo portoghese (Tas) due stagioni fa Rafael Leao rescisse il contratto che lo legava allo Sporting Lisbona in maniera assolutamente unilaterale. E per questo dovrà risarcire il club con 16,5 milioni di euro. Sul quotidiano Record si parla anche di questi soldi, che aggiunti ad altri danno un bel tesoretto alla società lusitana. "30,5 milioni di euro alla porta", si legge in prima pagina.