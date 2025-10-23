Record negativo di gol in Serie A. Borghi: “Vi svelo qual è il problema”

vedi letture

L’ultima giornata di Serie A ha stabilito il nuovo record negativo di gol segnati, 11, da quando esiste il campionato a 20 squadre. Tanti sono i problemi che si nascondo dietro questa giornata così povera e in merito, Stefano Borghi, ha commentato così:

“Giornata più avara di reti nella storia della Serie A a 20 squadre. È un riscontro che fa un po’ parlare, il tema della spettacolarità della nostra Serie A è un tema che c’è da tempo sul tavolo. Io ho un’idea sul perchè il calcio italiano abbia questa difficoltà nel generare il calcio spettacolo ed è un’idea che mi si è confermata guardando prima Milan Fiorentina e poi in differita Getafe Real Madrid, un derby piuttosto brusco con il Getafe che è la squadra più “italiana” della Liga. Tra queste due partite ho visto una differenza enorme: il Real Madrid che pur ha affatto molta fatica nel vincere, nella gestione del pallone andava molto più forte. Quindi credo che un tema di riflessione sia legato alla velocità con cui gestiamo il pallone. C’è un tema di ‘difensivismo’ ma anche soprattutto di ‘offensivismo’ ovvero come gestiamo il pallone”.