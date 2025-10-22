Marinozzi: "Cerchiamo di non essere troppo affrettati nel dire che Leao non possa fare la prima punta"
Andrea Marinozzi, telecronista e giornalista di DAZN ha commentato così la recente partita del Milan contro la Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole sulla predisposizione tattica dei rossoneri:
"Con Saelemaekers Leao ha avuto dei problemi di interazione, con il belga troppo allargato a sinistra e non connettendosi bene con Leao. Credo che con Pulisic questo possa avvenire meglio creando una relazione di alta qualità con l’americano, lasciando lo spazio centrale o a Fofana o a Rabiot che in questo è bravissimo. Cerchiamo di non essere troppo affrettati nel dire che Leao non può fare la prima punta".
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Milan 16
Inter 15
Napoli 15
Roma 15
Bologna 13
Como 12
Juventus 12
Atalanta 10
Sassuolo 10
Cremonese 10
Udinese 9
Cagliari 8
Torino 8
Lazio 7
Parma 6
Lecce 6
Hellas 4
Fiorentina 3
Genoa 3
Pisa 3
