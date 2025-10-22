Biasin su Leao: "Meglio averlo con sé che contro, questo è un dato di fatto"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale odierno su TMW, ha parlato così di Rafael Leao. Ecco un estratto del suo pensiero: "Quanto a Leao, beh, sapete come la penso e non avevo certo bisogno di attendere una doppietta per sapere quanto sia forte.

E ancora: Leao l’altra sera non si è “impegnato di più”, quelle sono cazzate che dicono e scrivono opinionisti vari per giustificare i loro commenti a sproposito. Leao è sempre lo stesso: a volte le cose gli riescono, altre no. Ma, in generale, è meglio averlo con sé che contro. E questo è un dato di fatto".