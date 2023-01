Record negativo, eguagliata la serie senza vittorie con Pioli in panchina

MilanNews.it

L'ultima gioia del Milan è stata la prima del 2023: i rossoneri il 4 gennaio vincevano a Salerno per 1-2 dopo aver dominato la partita e aver subito solo un tiro in porta. Da quel momento la squadra di Pioli non ha più vinto: pareggio con la Roma, sconfitta con il Torino in Coppa Italia, pareggio con il Lecce e sconfitta con l'Inter in Supercoppa. Così facendo i rossoneri hanno eguagliato un record negativo: nell'era Pioli quattro partite senza vittorie si erano viste solo nel 2021, due pareggi e due sconfitte tra campionato ed Europa League a febbraio.