Recuperi extralarge, la Serie A si adeguerà a partire da gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Serie A sarebbe intenzionata ad adottare le misure sui recuperi che si stanno vedendo in questi giorni ai Mondiali in Qatar a partire da gennaio. L'Ifab starebbe cercando delle soluzioni per il tempo effettivo e Collina (Chairman of the Fifa Referees Committee) ha raccomandato ai suoi arbitri al campionato del mondo di calcolare bene il tempo di recupero: per questo motivo in questi giorni si stanno vedendo tanti minuti di recupero sia nel primo che nel secondo tempo di gioco. Da gennaio anche il campionato italiano dovrebbe uniformarsi a questa scelta.