Recupero Bologna-Milan tra il 15 e il 22 dicembre? Al momento non si può: i rossoneri giocano il 15 col Genoa e il 20 col Verona. Andrebbero spostate diverse partite

vedi letture

La prima data utile NON certa per recuperare Bologna-Milan sarebbe tra Genoa e Verona a dicembre, ma, ad oggi, il calendario dice:

- domenica 15 dicembre Milan-Genoa

- venerdì 20 dicembre Verona-Milan

Se le cose rimangono così, non si può mettere in mezzo tra domenica e venerdì un'altra partita.

Bisognerebbe spostare/anticipare/posticipare le due partite del Milan già in calendario contro Genoa e Verona per posizionare nella settimana tra 15 e 22 dicembre il recupero di Bologna-Milan, con conseguente spostamento di altre gare di altre squadre per le regole sui diritti televisivi.