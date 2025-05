RedBird acquista il quotidiano inglese Daily Telegraph per 595 milioni

vedi letture

Gerry Cardinale e il suo fondo proprietario anche del Milan, RedBird Capital Partners, hanno annunciato l'acquisizione del quotidiano inglese Daily Telepgraph per una cifra pari a 595 milioni di euro (convertita da 500 milioni di sterline). Un affare che era nell'aria da tanto tempo, almeno due anni, e che il giornale britannico ha commentato così: "Il più grande investimento del fondo nella stampa britannica in un decennio e inaugura una nuova era di crescita".

Non sono mancate anche le parole di Gerry Cardinale stesso: "Questa transazione segna l’inizio di una nuova era per il Telegraph, mentre ci prepariamo a far crescere il marchio nel Regno Unito e a livello internazionale, investire nella sua tecnologia ed espandere la base di abbonati. Crediamo che il Regno Unito sia un luogo eccellente per investire, e questa acquisizione rappresenta una parte importante del portafoglio in espansione di RedBird nel settore dei media e dell’intrattenimento nel Regno Unito"