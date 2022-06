RedBird, la società americana vanta una partnership con LeBron James

© foto di AC Milan

È di oggi l'ufficialità della firma preliminare di RedBird per l'acquisizione delle quote di maggioranza del Milan. Tra i partners di Cardinale, come dimostrato in un dossier di presentazione fornito dalla stessa società americana, spicca il nome di LeBron James, leggenda dell'NBA. Il cestista, infatti, vanta una collaborazione con la sua "SpringHill Company", azienda globale di intrattenimento e consumo orientata all'emancipazione.