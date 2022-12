Reece James: "I giocatori più difficili affrontati? Leao, Manè e Vinicius"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Reece James, terzino del Chelsea che ha sfidato il Milan in Champions e che è fuori dai Mondiali per un infortunio al ginocchio rimediato proprio nella gara di ritorno con i rossoneri a San Siro, ha risposto ad alcune domande dei suoi fan sul suo account ufficiale di Twitter. Alla domanda "Qual è il giocatore più difficile che hai affrontato in carriera?", la risposta del giocatore dei blues è stata: "I tre giocatori più difficili affrontati in carriera sono tutti e tre ali sinistre! Vinicisu Jr, Leao e Manè". Il giocatore portoghese del Milan ha lasciato pure un like al tweet del calciatore del Chelsea.