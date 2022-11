Reggina, si guarda in casa Milan per l'attacco: piace Lazetic. Ma c'è anche il Cagliari

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Reggina è alla caccia di un rinforzo in attacco dove finora sia Galabinov sia Santander non hanno dato il loro contributo a causa di vari problemi fisici. Per questo il direttore sportivo Taibi starebbe guardandosi attorno alla ricerca di una prima punta fisica e giovane. L’obiettivo, come riporta tuttoreggina.com è Marko Lazetic, classe 2004 in forza al Milan Primavera dove ha segnato tre reti. Il serbo, cresciuto nella Stella Rossa, è un profilo che piace anche al Cagliari sempre in Serie B, ma il ds amaranto proverà a portarlo in Calabria. Nei prossimi giorni infatti potrebbe esserci un contatto diretto fra Taibi e Maldini per discutere del futuro della giovane punta.