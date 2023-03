Regragui (ct Marocco): “Ho incontrato Brahim a Milano, deve ancora decidere per chi giocare”

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Brahim Diaz non è stato convocato da Walid Regragui per le prossime sfide del Marocco, che affronterà Brasile e Perù nelle amichevoli di fine marzo. È stato lo stesso CT a spiegare in conferenza le motivazioni: “Sono andato a Milano per incontrare Brahim Diaz. Ha la doppia nazionalità e c'è stata una chiacchierata sincera, è stato onesto. Non ci sono trattative ma ha chiesto un periodo di riflessione per decidere tra noi e la Spagna. Ama il Marocco ma sarà una sua decisione".