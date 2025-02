Reijnders a Dazn: "Siamo arretrati troppo. Avremmo dovuto essere più calmi col possesso"

Beffa per il Milan che viene ripreso al 93° minuto del derby dopo una prestazione di grande carattere e sacrificio. I rossoneri, in vantaggio con Reijnders a fine primo tempo, sono stati ripresi alla fine dalla partita dal gol di De Vrij: 1-1 il risultato finale, con un punto a testa che non fa felici e non scontenta nessuno. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di Dazn il calciatore rossonero Tijjani Reijnders. Le sue dichiarazioni.

Partita di spirito, hai avuto la sensazione che nel secondo tempo siate stati troppo bassi

"Sì credo che questo sia stato il probelma nel seocndo tempo, siamo arretrati troppo e li abbiamo lasciati giocare. Penso che avremmo dovuto pressarli più alti per stare meno dietro"

Grande gruppo stasera...

"Non abbiamo giocato molto bene con la palla, avremmo dovuto essere più calmi con il possesso: ci sono state alcune opportunità, anche nelle ripartenze. Se siamo più tranquilli in queste situazioni potevamo controllare meglio il gioco. Sfortunatamente non è successo stasera"

Come ti sei trovato senza Fofana per la prima volta?

"Un po' diverso, ma faccio quello che l'allenatore mi chiedo: ovvio che preferisco stare più alto, normalmente Youssouf si occupa delle cose in difesa. Oggi dovevo agire più da numero 6 ma era solo per questa partita"