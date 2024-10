Reijnders a MTV: "Nel secondo tempo abbiamo giocato la nostra partita. Un peccato non aver segnato"

vedi letture

Nel post partita di Bayer Leverkusen-Milan, Tijjani Reijnders è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni.

Un tuo commento su questa partita

"Nel primo tempo non abbiamo giocato la nostra partita. Gli abbiamo dato troppo spazio ed opportunità per rendersi pericolosi. Nel secondo tempo abbiamo giocato la nostra partita, abbiamo avuto le nostre occasioni, come le mie, ma non siamo riusciti a concretizzarle".

Sulla reazione della squadra dopo il gol del Bayer

"Dopo il gol loro abbiamo trovato gli spazi, quello che volevamo, creando anche le nostre occasioni. L'unica cosa è che non abbiamo segnato, ed è un peccato".

Sulla partita di campionato contro la Fiorentina in programma domenica

"Penso che dobbiamo andare come abbiamo finito questa partita, giocando un bel calcio. Ovviamente dobbiamo segnare, e continuare ad avere fiducia nella squadra e nel modo in cui giochiamo. Solo così andrà tutto bene. Ovvio, siamo il Milan e vogliamo vincere tutte le partite, ed è quello che vogliamo fare contro la Fiorentina".