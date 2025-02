Reijnders a Prime Video: "Sapevamo che sono pericolosi in contropiede e hanno segnato proprio in questo modo..."

Tijjani Reijnders ha parlato a Prime Video nel post partita di Feyenoord-Milan. Queste le sue dichiarazioni

Non la partita che vi aspettavate. Avete prodotto poco dal punto di vista offensivo nonostante i molti attaccanti. Come mai?

“Oggi la nostra aggressività, in attacco ed in difesa, non è stata sufficiente. Sapevamo che sono pericolosi in contropiede e hanno segnato proprio in questo modo. Avremmo dovuto fare molto meglio oggi, non abbiamo dimostrato le nostre qualità. Dovremo fare meglio al ritorno”.