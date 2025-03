Reijnders ammette: "Facciamo errori individuali e questo non può succedere se giochi al Milan"

Il Milan vince ancora in rimonta. Dopo la vittoria a Lecce della settimana scorsa, anche il Como viene recuperato dai rossoneri come era successo pure nella gara di andata dello scorso gennaio. Al vantaggio lariano nel primo tempo di Da Cunha, nella ripresa rispondono i soliti salvatori del Diavolo: prima Christian Pulisic e poi Tijjani Reijnders. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri che, nonostante una prestazione non brillante, riescono a dare continuità di risultati.

Così, ai microfoni di DAZN, nel post gara, è intervenuto il centrocampista rossonero Tijjani Reijnders. Un estratto delle sue parole:

"Cerco sempre di fare il meglio e di essere importante con gol e assist: oggi sono arrivati entrambi. Dobbiamo migliorare e abbiamo fatto un buon lavoro oggi. Dopo la sosta dobbiamo continuare così. Difficoltà? Questo è qualcosa che stiamo soffrendo questa stagione. Facciamo errori individuali e questo non può succedere se giochi al Milan".