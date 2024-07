Reijnders ancora titolare nell'Olanda: in palio c'è la semifinale

vedi letture

Tutto pronto all'Olympiastadion di Berlino dove alle 21 ci sarà il fischio di inizio tra Olanda e Turchia, ultimo quarto di finale di questo Euro 2024 che si disputa in Germania. Gli Orange cercano l'ultimo pass per il penultimo atto del torneo. Per farlo il CT Koeman ha nuovamente inserito il rossonero Tijjani Reijnders dal primo minuto. Il numero 14 del Milan e dell'Olanda vuole raggiungere i suoi compagni Theo e Maignan che ieri si sono qualificati con la Francia da protagonisti, anche se una sfida ci sarebbe solamente in finale.

Reijnders è titolare per la quinta volta su cinque in questa competizione. La formazione ufficiale dell'Olanda:

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Akè; Reijnders, Schouten; Bragwijn, Xavi Simons, Gakpo; Depay