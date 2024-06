Reijnders, buona la prima. Le pagelle dopo la vittoria sulla Polonia

Buona la prima per Tijjani Reijnders e la sua Olanda che ha esordito con una vittoria in rimonta con la Polonia per 2-1 nel Campionato Europeo in Germania. Il centrocampista olandese è stato senza dubbio uno dei migliori in campo per la nazionale orange e ha giocato tutti e 90 i minuti. Questa mattina la prestazione di Reijnders è confermata dai buoni voti riservati dalle pagelle di Gazzetta dello Sport e Tuttosport. Di seguito sono riportati i giudizi.

Gazzetta dello Sport, 6.5: "Perfettamente a suo agio nella buca del suggeritore, gli manca una rete"

Tuttosport, 6.5: "Qualità e geometrie. Anche lui però non è preciso quando si avvicina a Szczesny"