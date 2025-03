Reijnders confermato nella formazione titolare dell'Olanda contro la Spagna

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Questa sera nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League saranno protagoniste anche Spagna e Olanda che giovedì scorso nei Paesi Bassi hanno pareggiato per 2-2, lasciando apertissimo il discorso qualificazione. Questa sera al Mestalla di Valencia, ancora una volta titolare il rossonero Tijjani Reijnders che nell'andata ha segnato il secondo gol oranje. Le formazioni ufficiali:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Mingueza, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Olmo, Fabian Ruiz, Zubimendi; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. A disp.: Raya, Remiro, Pedro Porro, Grimaldo, Raul Asencio, Merino, Morata, Samu, Ferran Torres, Garcia, Alex Baena, Pedri. All. de la Fuente

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Geertruida, van Hecke, Van Dijk, Maatsen; De Jong, Reijnders; Frimpong, Gakpo, Kluivert; Memphis Depay. A disp.: Olij, Flekken, Simons, Koopmeiners, Brobbey, De Ligt, Taylor, Lang, Malen, Wieffer, Baas. All. Koeman