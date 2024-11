Reijnders: "Dopo il gol al Real il mio telefono squillava senza sosta. Il rischio è esaltarsi troppo, ma non è questa la mia intenzione"

Intervistato da Ziggo Sport nel ritiro della nazionale olandese, Tijjani Reijnders ha parlato anche del suo momento al Milan, a partire dal gol segnato in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid: "Dopo il gol contro il Real Madrid il mio telefono squillava senza sosta. Dopo la partita, ho ricevuto messaggi da molti amici e familiari. Non devi lasciarti prendere troppo, rischi di esaltarti troppo: non è questa la mia intenzione. Al Milan sto molto bene, tocca a me continuare così. A Milano posso ancora passeggiare tranquillamente o pranzare da qualche parte (ride, ndr)”.

Non è un mistero che Reijnders sia in trattativa con il Milan per il rinnovo di contratto. Le parti sembrano essere sempre più vicine e chissà che presto non possa essere raggiunto l'accordo tra le parti per il prolungamento del giocatore olandese che è già a quota quattro reti segnate in questa stagione in tutte le competizioni (lo stesso numero di gol con cui aveva chiuso lo scorso anno).