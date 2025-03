Reijnders e Pulisic in calo? Conceiçao: "Tijjani sta facendo quello che voglio, ha anche segnato a Torino. Pulisic ha un piccolo problema fisico da un mese"

Intervenuto così nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Lazio, il tecnico rossonero Sergio Conceiçao ha parlato dell'attuale momento complicato della squadra. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Il momento di Reijnders e Pulisic

"Penso che Tijji non sia in calo. Ha fatto anche gol a Torino. Lui è molto presente in costruzione, si inserisce in area. Sta giocando un po' più basso ma ha la libertà di andare in avanti come voglio io. Tutti possono dare di più, anche io. Tijji sta facendo quello che voglio io, Puli è diverso. Il giorno della partita col Bologna il dottore mi ha detto che non poteva iniziare la partita. In quel momento devo trovare la soluzione, devo spostare Musah e mettere Joao che non doveva giocare dall'inizio. Vi dico la verità. Ha un piccolo problema fisico da un mese e dobbiamo gestirlo, si vede nella sua freschezza fisica".