Reijnders esulta: "Una grande vittoria era quello di cui avevamo bisogno"

Tijjani Reijnders anche ieri è partito titolare nella partita vinta dal Milan contro la Fiorentina a San Siro. Il centrocampista olandese è ormai un pezzo chiave della scacchiera di Stefano Pioli, capace di giocare in ogni ruolo del centrocampo. Sui social, questa mattina, l'ex AZ Alkmaar ha esultato così, scrivendo: "Una grande vittoria era quello di cui avevamo bisogno". Una vittoria sì sporca e arrivata solo con un rigore e con due parate di Maignan ma pur sempre tre punti. Mancavano al Milan da 49 giorni.

Reijnders però non si siede sugli allori. Nella seconda parte del suo messaggio social, infatti, dimostra di avere già la testa concentrata e rivolta all'impegno in Champions League contro il Borussia Dortmund. "Ci vediamo martedì", ha scritto Reijnders su Twitter ai tifosi per concludere il suo post di esultanza per la vittoria sulla Fiorentina.