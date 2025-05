Serafini: "La notizia è quando Cardinale c'è: il fatto che non ci sia, non cambia nulla"

vedi letture

Luca Serafini, giornalista di lungo corso interessato alle cose di Milan, è stato ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti e ha parlato della situazione attuale in casa rossonera. In particolare si concentra sulle dichiarazioni di Zvonomir Boban: "Boban dice in maniera cruenta e brusca cose che già sappiamo. C'è un passaggio fondamentale che è quello che i fondi non conoscono il calcio, hanno un loro modo di vedere le cose. Gli americani vanno allo stadio quando la partita è già cominciata e stanno anche un'ora dopo che la partita è finita. Questo è quello che il Milan sta patendo con delle figure che dovrebbero essere referenti come Ibra, Moncada oltre a Furlani. La notizia è ormai quando Gerry Cardinale c'è, il fatto che non ci sia non cambia nulla".

Sulla finale di Coppa Italia: "Il Milan con due trofei sarebbe una lezione severa da bacchettate sulle mani per tutta la potenzialità inespressa. Lo dimostra questo finale di campionato. Avevi una squadra che come dimostrano i cinque derby aveva le potenzialità di fare molto. Vincere un trofeo e fare finale in un altro quando sei uscito male in Champions League deve essere una lezione. Il mio problema è se la lezione verrà metabolizzata o meno".

Sulle scelte di Ds e allenatore: "Io conosco il Milan che se voleva prendere qualcuno lo prendeva. I fatti dicono che non è così, perché siamo ancora in attesa del DS e dell'allenatore. Se non vogliono nessuno che li offuschi, allora è brutta. Io so che a un certo punto c'è stata una trattativa molto vicina alla due diligence, se non addirittura con una due diligence che però è stata interrotta dall'irruzione della procura. Si aspetta l'archiviazione anche della procura ordinaria per poi riprendere".