Serie A, la classifica aggiornata: il Milan ringrazia Venezia, rossoneri ottavi

Salto avanti del Venezia, che con il 2-1 sulla Fiorentina si tira fuori - a due giornate dalla fine - dalla zona retrocessione della classifica di Serie A. I lagunari, che nelle ultime due giornate di campionato affronteranno Cagliari e Juventus, diventano così padroni del proprio destino a 180’ dalla fine.

I viola di Palladino dicono invece addio in via pressoché definitiva - non aritmetica - alle speranze rimaste di riuscire davvero a rientrare in corsa per la prossima Champions League. La Fiorentina, attualmente nona in classifica, è al momento fuori dalle corse europee ed è stata superata dal Milan, ora ottavo.

La classifica aggiornata di Serie A

Napoli 78 punti

Inter 77

Atalanta 68*

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63*

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 33

Hellas Verona 33

Parma 32

Venezia 29

Empoli 28

Lecce 28

Monza 18

* una partita in meno