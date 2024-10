Reijnders: "Fofana è una potenza, è davvero un punto di forza per la nostra squadra"

In merito alle sue impressioni su Fofana e Morata, Tijjani Reijnders ha spiegato ai microfoni del canale ufficiale della Serie A su YouTube:

Le tue impressioni su Youssouf Fofana?

"È davvero un ottimo giocatore, è una potenza. Riesce facilmente a prendere palla all'avversario, sa come giocare a calcio. Ha una buona tecnica, è davvero un punto di forza per la nostra squadra".

Che sensazioni hai su Morata?

"Penso, per quello che ha già dimostrato nello spogliatoio, che abbia tanta leadership. Certo, ha giocato in tanti grandi club e ha molta esperienza. Quello che mostra ora è come può portarci quelle esperienze e come comportarci, ad esempio, nelle partite importanti. Spero si rimetta presto in forma e che ci aiuti di nuovo sul campo".