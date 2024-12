Reijnders-Fofana, gli intoccabili di Fonseca: dopo Maignan sono i due più utilizzati

Paulo Fonseca oramai non è più in grado di fare a meno di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Basti pensare che l'allenatore portoghese ha utilizzato i due centrocampisti anche in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, quando il Milan scese in campo difatti con le seconde linee.

Gli unici a non essere stati risparmiati quella sera furono proprio i due centrocampisti, che ad oggi sono i giocatori di movimento più utilizzato da Fonseca dopo Mike Maignan. Mentre il portiere ha fino a questo momento in stagione totalizzato 1943 minuti, Reijnders e Fofana ne hanno accumulati rispettivamente 1788 e 1786, a dimostrazione del fatto che non esiste senza l'uno né l'altro.