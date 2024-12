Reijnders il migliore: "Doppietta e divertimento, che crescita per Tijjani". Voti tra il 7 e l'8 per l'olandese

Il Milan vince e convince contro l'Empoli nella nebbia di San Siro. Per la prima volta in stagione i rossoneri hanno giocato da squadra, dimostrando un equilibrio che mai prima d'ora in stagione avevano mostrato. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Tijjani Reijnders:

La Gazzetta dello Sport 8: "IL MIGLIORE. Gioca con il sorriso, sa cosa fare in ogni zona del campo, conferma il feeling con il gol, capisce quando salire e quando fermarsi".

Il Corriere dello Sport 7.5: "La girata dal limite dell’area è spettacolare. Il raddoppio dell’olandese è solo per palati fini. Nella fitta nebbia di San Siro inventa anche il 3-0 rossonero. Doppietta e divertimento, che crescita per Tijjani".

Tuttosport 8: "Pendolo fra la mediana e la trequarti dove duetta con la “Theao”. Si inserisce spesso e passa alla cassa due volte: girata precisa per il 2-0, coast-to-coast letale per il 3-0. È arrivato a 6 gol in stagione".

Il Corriere della Sera 7.5: "Prima la girata show, poi lo slalom del bis. L'Olandese Volante va sempre più in sù".

La Repubblica 7

LA PAGELLA DI REIJNDERS A CURA DI MILANNEWS.IT

REIJNDERS 7.5: sublima la sua prestazione generale con il gol del 2-0 che arriva al tramonto del primo tempo. Giocatore che difficilmente sbaglia due partite di fila e anche se non si esibisce in giocate scintillanti, emerge per qualità nelle scelte ed eleganza. E nel secondo tempo si regala anche la sua doppietta personale che manda in ghiaccio la partita.