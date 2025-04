Reijnders indica la via: "Dobbiamo vincere tutte le partite che ci restano tra campionato e Coppa Italia"

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, ha analizzato il pareggio di questa sera con la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Ennesima occasione sprecata?

"Anche oggi gli abbiamo concesso due gol, ogni partita succede la stessa cosa. Dobbiamo cercare in fretta di tornare noi stessi: dobbiamo continuare a lottare per questo club e vincere più partite possibile: quelle che rimangono in A e quella in Coppa. Non so cosa aggiungere".

MILAN - FIORENTINA 2-2

RETI: 7' aut. Thiaw, 10' Kean, 23' Abraham, 64' Jovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana (80' Bondo); Musah (23' Jovic), Pulisic (80' Chukwueze), Leao; Abraham (55' Gimenez. Dall'80' Joao Felix). A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic (72' Comuzzo), Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora (88' Adli), Fagioli, Cataldi (59' Ndour), Parisi (72' Folorunsho); Gudmundsson (59' Beltran), Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Zaniolo, Moreno, Richardson. All. Raffaele Palladino.