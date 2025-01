Reijnders nuovo leader rossonero: preso l'annuncio del rinnovo con il Milan

20 milioni di euro. Col possibile scarto dei bonus, questa la cifra spesa dal Milan nell'estate del 2023 per portare in Italia Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar. Un acquisto a metà strada fra la scommessa e l'investimento sicuro: i dubbi erano legati alla sua non immediata esplosione con gli olandese, ma alla fine Moncada ha scelto di puntarci e di farlo crescere a Milanello sperando in un'esplosione. E dopo un anno e mezzo, si può tranquillamente dire che il gioco è valso la candela.

Ora è uno dei centrocampisti più ricercati d'Europa

Lo scorso anno si è inserito e ha conquistato i gradi da titolare. Quest'anno sta diventando una vera e propria colonna, un leader silenzioso ma efficace. A centrocampo può fare praticamente tutto e può farlo bene e se come in questa prima parte di campionato alla corsa riesce anche ad abbinare qualità e gol ecco che il puzzle è completo: senza contare la grande Champions giocata, in campionato Reijnders ha messo insieme 16 presenze con 5 gol e 3 assist all'attivo, togliendo spesso e volentieri le castagne dal fuoco a Paulo Fonseca prima del suo allontanamento. Normale quindi che big come Real Madrid e Manchester City abbiano iniziato a farci un pensierino. Ma il Milan in questo senso ha giocato d'anticipo e presto annuncerà il rinnovo di contratto dell'olandese.

Pillole statistiche:

Età: 26

Partite giocate in questa Serie A: 16

Minuti in campo in questa Serie A: 1.273

Gol: 5, nessuno su rigore

Assist: 3