Reijnders, parla il suo ex allenatore all'AZ: "Se chiudo gli occhi me lo immagino tra qualche anno con un trofeo in mano. Chissà, magari proprio uno scudetto con il Milan…"

Ai microfoni di gazzetta.it, Pascal Jansen, ex allenatore di Tijjani Reijnders all'AZ Alkmaar, ha rilasciato queste parole sul centrocampista rossonero: "Per me Reijnders è tra i migliori al mondo, davanti forse al momento ha solo Rodri e Bellingham, ma può superarli. D’altronde se gioca sempre così… Per me è già tra i migliori al mondo, ma se chiudo gli occhi me lo immagino tra qualche anno con un trofeo in mano. Chissà, magari proprio uno scudetto con il Milan…

L’ho sempre seguito, è un campione di umiltà. Spesso si dicono queste cose di tutti, tanto per dire. Lui invece nel suo caso è davvero così. E in questo ha giocato un ruolo importante la famiglia. Nessuno, però, gli ha mai messo pressione o l’ha spinto a diventare calciatore. È venuto tutto naturale. Siamo sempre stati consapevoli di avere una pepita tra le mani, andava solo gestita con cura e fatta emergere".